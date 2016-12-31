Тем, кто откладывал оплату пришедшей в декабре жировки на «после праздников», напоминаем: осталось 3 дня, чтобы рассчитаться с коммунальниками без пени. При этом январскую квитанцию (с «коммуналкой за декабрь) нужно будет оплатить до 25 января.

В прошлом году из-за опоздавших жировок правительство перенесло срок уплаты «коммуналки» без пени. Например, услуги ЖКХ за ноябрь можно оплачивать в период с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017-го.

Однако по новым жировкам нужно будет рассчитаться уже в привычные сроки — до 25 числа. Затем будет насчитываться пеня. Так что некоторым белорусам в январе придется оплатить сразу две жировки — за ноябрь и декабрь.

Напомним, что перенос сроков оплаты был связан с переходом на новую систему «Расчет-ЖКУ». По этой же причине минчане лишились привычного сайта komplat.by, на котором можно было подавать показания счетчиков воды онлайн. Пока потраченные кубометры можно сообщать в РСЦ по телефону или отправлять эсэмэской. Но уже на этой неделе обещают организовать подачу показаний приборов учета в ЕРИП.