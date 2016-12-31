Совмин Беларуси своим постановлением от 28 декабря № 1094 утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 годы. Так, ВВП в 2017 году вырастет на 0,2%, в 2018 году — на 1,4%, в 2019 году — на 2,2%.

Ставка рефинансирования в 2017 году снизится до 16%, в 2018-м — до 13%, в 2019-м — до 10%, передает Telegraf.by

Курс доллара ожидается в размере 2,2114 рубля по итогам 2017 года, 2,2267 — по итогам 2018 года, 2,2452 — по итогам 2019 года.

Цена на нефть марки Urals прогнозируется на уровне 35 долларов за баррель в 2017 году, 42 — в 2018 году, 50 — в 2019 году.

Отношение госдолга к ВВП запланировано на уровне 45% в 2017-2019 годах.

Доходы госбюджета в 2017 году должны составить 18,235 млрд рублей, в 2018 году — 19,937 млрд, в 2019 году — 21,879 млрд; расходы — 16,739 млрд, 18,557 млрд и 20,146 млрд соответственно; профицит — 1,496 млрд, 1,379 млрд и 1,733 млрд соответственно.

Отметим, что в 2016 г. курс доллара США, по отношению к белорусскому рублю, вырос на 4,6%. Таким образом, если планы Совета министров будут выполнены, белорусская национальная валюта будет дешеветь к доллару в 2017-м в два раза быстрее, чем в прошедшем году.