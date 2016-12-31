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  • Сегодня белорусы могут наблюдать мощнейший метеорный поток

Сегодня белорусы могут наблюдать мощнейший метеорный поток

  • 03.01.2017, 11:54, просмотры: 951, TUT.BY 0

В начале 2017 года своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды. В ночь с 3 на 4 января земляне смогут увидеть от 60 до 120 метеоров в час. Об этом сообщает Space.com.

Метеорный поток можно наблюдать с 28 декабря по 7 января. Пик Квадрантид придется на 4 января 14 часов по минскому времени. В этот момент над Землей будет проноситься до 120 метеоров в час (по данным РИА «Новости» — около 100).

Лучше всего «падающие звезды» будут видны жителям Западного полушария, где в момент пика потока будет ночь. Однако у жителей других регионов Земли — в том числе и белорусов — тоже есть шанс увидеть отдельные метеоры при условии ясной погоды.

Квадрантиды — «медленные» метеоры, их скорость относительно Земли составляет около 41 км/с. Радиант потока расположен недалеко от полюса мира, между созвездиями Дракона и Волопаса. Находящаяся здесь группа звезд восточнее ручки Большой Медведицы объединялась раньше в созвездие Стенного Квадранта, откуда и пошло название.

Метеорный поток связан с астероидом 2003 EH1, который, предположительно, является остатком кометы. Квадрантиды считаются одним из наиболее известных и крупных метеорных потоков. В одном ряду с ним стоят Геминиды, Персеиды, Леониды, Ориониды и Лириды.


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Метки: Общество (25382)

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