Последствия же у этого будут очень грустными для белорусской экономики, говорит известный экономист Сергей Балыкин. Достаточно включить печатный станок.
— Возможно накачать экономику пустыми деньгами, выплатить зарплаты, но расплатой за это будет рост инфляции и последующая девальвация, уменьшение зарплат по сравнению с тем, что было ранее, — сказал Сергей Балыкин в интервью Радио «Рация».
Экономист поясняет, что надо делать для настоящего роста доходов работающих беларусов.
— Чтобы зарплаты реально поднялись, надо увеличивать спрос на рабочую силу. А чтобы увеличивать спрос на рабочую силу, надо увеличивать спрос на белорусскую продукцию на зарубежных рынках. Но государственные предприятия не в силах работать так эффективно, как нам хотелось бы. Поэтому необходимо проводить рыночные реформы.
Согласно Белстата, средняя зарплата в Беларуси снижалась три месяца подряд — если в сентябре 2016 года она составляла 370 Евро, то в ноябре — около 350.
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