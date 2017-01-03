Указания Александра Лукашенко чиновникам достичь любой ценой уровня средней зарплаты по стране в полтысячи долларов в месяц выполнить можно, однако результат будет сохраняться недолго.

Последствия же у этого будут очень грустными для белорусской экономики, говорит известный экономист Сергей Балыкин. Достаточно включить печатный станок.

— Возможно накачать экономику пустыми деньгами, выплатить зарплаты, но расплатой за это будет рост инфляции и последующая девальвация, уменьшение зарплат по сравнению с тем, что было ранее, — сказал Сергей Балыкин в интервью Радио «Рация».

Экономист поясняет, что надо делать для настоящего роста доходов работающих беларусов.

— Чтобы зарплаты реально поднялись, надо увеличивать спрос на рабочую силу. А чтобы увеличивать спрос на рабочую силу, надо увеличивать спрос на белорусскую продукцию на зарубежных рынках. Но государственные предприятия не в силах работать так эффективно, как нам хотелось бы. Поэтому необходимо проводить рыночные реформы.

Согласно Белстата, средняя зарплата в Беларуси снижалась три месяца подряд — если в сентябре 2016 года она составляла 370 Евро, то в ноябре — около 350.