Мировые хиты Happy New Year, Confessa и Sailing зазвучали по-белорусски. Так, в одном из главных новогодних хитов «поселился» ангел, а Sailing Рода Стюарда получила счастливый финал. Белорусский портал TUT.BY, группа METROPOLICE, Юрий Селезнев, Ярослав Макарич, Артем Краснобаев, Дмитрий Матуйзо, Александра Горушко и Дарья Гладчук поздравляют всех с наступающим Новым годом и презентует мини-проект «Мировые хиты по-белорусски».

Один из главных новогодних хитов Happy New Year был написан для мьюзикла, который так и не был освещен софитами. По задумке это была песня-призыв к отцу-алкоголику не напиваться в рождество. Но песня трансформировалась, получила иное название и прежде стала популярной в испаноязычной версии. В белорусскоязычной версии Александра Горушко и Дарья Гладчук наполняют ее праздничной легкостью и светом.

Одна из самых известных композиций певца и актера Адриано Челентано Confessa по-белорусски зазвучала голосом Юрия Селезнева, которому аккомпанировали Ярослав Макарич и Артем Краснобаев.

«Я кахаю» — так услышал и исполнил по-белорусски хит Рода Стюарда Sailing Дмитрий Матуйзо в сопровождении группы METROPOLICE.