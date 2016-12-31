Митрополит Минский и Заславский Павел утверждает, что понятие «русский мир» не имеет никакого отношения к политике, а арестованные в Беларуси пророссийские колумнисты сеяли раздор, вражду и ненависть. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Союз».

«Когда мы говорим о русском мире, то здесь нет никакой политики», — считает митрополит Павел.

«Когда мы говорим о русском мире, то речь идет о тех, кто жил в те далекие времена — о русах, которые вышли из днепровской купели. У которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык... У нас столько много общего, единого. У нас один Христос. И вдруг мы начинаем разделяться. В церкви нету такого разделения», — добавил митрополит.

Он также негативно высказался о тех, кто говорит, что Беларуси нужна «своя самостоятельная, национальная церковь». По его мнению, под таким благовидным предлогом пытаются навязать «новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет».

«И вы посмотрите, что сегодня, к сожалению, творится в Беларуси: появились люди, и обратите внимание, что практически все они работают под псевдонимами: почему вы скрываете свое лицо, почему вы скрываете свое имя, если такие доброжелатели, которые печатают... Вроде бы неплохо-неплохо, но в эту бочку меда ложку-две дегтя обязательно добавят. И разделяют людей. Раздирают их! Этот — русский мир, этот — не русский мир, это — наше, это — не наше... И вы знаете, то, что в декабре у нас произошло — задержание трех корреспондентов. Но ведь сеяли раздор. Вражду и ненависть. Зачем? Сегодня, когда надо делать все возможное, чтобы объединять людей, даже если где-то заискрило во взаимоотношениях, надо сделать так, чтобы не было этой искры. Надо находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда, а нас, наоборот, пытаются разделить, противопоставить друг другу. Это очень печально», — заявил митрополит.

Напомним, три белорусских гражданина, которые сотрудничали с российскими СМИ, — информагентством «Регнум», а также сайтами «Лента.ру» и «ЕАДэйли» — обвиняются в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения России и Беларуси национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей (ст. 130 УК Беларуси). Все трое находятся под стражей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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