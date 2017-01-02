Оперативную съемку похорон вора в законе Петра Науменко, прошедших 14 июля 1995 года в Витебске, опубликовало ИА «Прайм Крайм».





Могила Петра Науменко на Старообрядческом кладбище в Витебске. Фото Сергея Серебро

Согласно сведениям «Прайм Крайм» Науменко был коронован Эдуардом Красновым в 1993 году, другие издания уточняют, что коронация проходила в Витебске.

В 1994 году Петр Науменко был задержан в Витебске по подозрению в вымогательстве, а 12 июля 1995 года он скоропостижно скончался в витебском СИЗО по официальной версии — от сердечной недостаточности, впрочем, в городе многие были уверены, что Науму помогли умереть.

14 июля его похоронили рядом с отцом на Старообрядческом кладбище, которое находится у Новосеменовского (в видеозаписи диктор ошибочно называет его Старосеменовским). Через год на могиле Наума уже стоял бронзовый бюст работы одного из известных витебских скульпторов и огромный крест с мозаичным изображением Спасителя.

Опубликованное видео примечательно не только портретами витебских авторитетов середины 1990-х, некоторых из них, кстати, в конце записи называют поименно, но и редкими видами ряда мест города.