31 декабря 2016 года в Беларуси истекает срок параллельного обращения новых (образца 2009 года) и старых (образца 2000 года) денежных знаков.

По данным Национального банка на последние дни декабря, из обращения изъято более 95% суммы наличных денег старого образца. Это составляет 56% общего количества банкнот образца 2000 года, пишет БелаПАН.

«По состоянию на 20 декабря 2016 года банкноты крупных номиналов изъяты из обращения практически полностью (более 99% от общего количества, находившегося в обращении), уровень изъятия банкнот средних номиналов (5.000, 10.000 и 20.000 рублей) превысил 70%.

Также выведено из обращения 33% банкнот мелких номиналов. Поступление банкнот мелких номиналов в кассы Национального банка ожидается еще в начале 2017 года.

Опыт предыдущих лет по изъятию банкнот мелких номиналов и анализ мировой практики показывает, что в кассы центральных банков возвращается до 50% банкнот мелких номиналов», — сообщает Нацбанк.

По информации банка, в общем количестве денежных знаков образца 2009 года на долю монет приходится почти 70%, банкнот — 30%. Наиболее востребованными являются монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек (почти 50% общего количества находящихся в обращении монет). Самые популярные банкноты — 10 и 20 рублей (более 63% от общего количества банкнот).

1 июля 2016 года в Беларуси была деноминирована национальная валюта. Масштаб уменьшения составил 10.000. Это третья деноминация рубля в новейшей истории страны (предыдущие были в 1994 и 2000 годах).

Отличие этой деноминации в том, что наряду с купюрами введены монеты. Всего в обращение выпущено семь номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, а также восемь номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля.

До деноминации в стране ходило 600 млн купюр старого образца. Ранее в Нацбанке предполагали, что уже до октября денежные знаки старого образца практически полностью выйдут из обращения.

Глава Нацбанка Павел Каллаур 19 октября отмечал, что перед банками стоит задача обеспечить вывод из обращения банкнот мелкого номинала. «Результатом деноминации мы в целом удовлетворены. Что касается отдельных нюансов, то они бывают в любом процессе — не бывает все идеально гладко и чтобы все были удовлетворены», — отметил Каллаур.

В Нацбанке воздерживаются от установления каких-то строгих сроков для полного вывода старых денег из обращения, напоминая, что так или иначе обменивать их можно будет в течение пяти лет. Вместе с тем полностью изъять все купюры вряд ли получится — какая-то часть мелких денег все равно останется на руках.

Старые деньги можно будет менять на новые на протяжении следующих пяти лет: с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года — в Нацбанке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях; с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года — в Национальном банке.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.