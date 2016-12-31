С нового года посещение пограничной зоны для белорусских граждан станет бесплатным.

Как сообщил Государственный пограничный комитет, с 1 января 2017 года все граждане, постоянно проживающие на территории страны, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне. Теперь при посещении режимной территории необходимо всего лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца или вид на жительство).

Новые правила регулируются законом от 18 октября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь».

Срок действия пропусков в пограничную полосу увеличивается с года до двух лет. Госпошлина за эту услугу составит 0,4 базовой величины. Платить ее не придется жителям пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность в пограничной полосе, и ряду других категорий граждан, для чего подготовлен соответствующий проект указа президента, пишет БелаПАН.

В новом году изменится порядок посещения пограничной зоны и пограничной полосы для иностранных граждан. Срок действия пропуска в погранзону увеличится с года до двух лет, а ставка государственной пошлины за его выдачу составит 0,4 базовой величины.

Порядок получения пропуска в пограничную полосу будет таким же, как и для граждан Беларуси. Бесплатно попасть в пограничную полосу сможет иностранец, имеющий пропуск в пограничную зону.