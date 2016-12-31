В пятницу во время посещения Минской области Александр Лукашенко признался, о каком подарке мечтает — 500 долларов. Руководитель государства хочет, чтобы именно такой была средняя зарплата по стране. «Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», — цитирует слова Лукашенко БелТА.

Руководитель Беларуси в последние месяцы неоднократно заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы средняя зарплата достигла 500 долларов. Сегодня он подчеркнул, что для этого нужно приложить огромные усилия.

«Кто в это не верит — я сожалею», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, если чиновники, которые должны работать над этим вопросом, не хотят этого делать, с ними попрощаются. «Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели», — сказал руководитель Беларуси.