Указом № 499 от 28 декабря Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ опубликован 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Государственный таможенный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту договора; ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения и дополнения, «не имеющие принципиального характера», пишет БелаПАН.

Белорусская сторона подпишет договор «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

Таможенный кодекс был подписан лидерами России, Армении, Казахстана и Кыргызстана 26 декабря в Санкт-Петербурге без участия Лукашенко, который не прибыл на саммит ЕАЭС без объяснения причин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все документы, предложенные к подписанию в Санкт-Петербурге, согласованы с «белорусскими партнерами» и «далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать».

9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов страны при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС.

Он потребовал дать проекту Таможенного кодекса «объективную оценку, взвесить все за и против, просчитать последствия и возможные риски».

«Несмотря на положительные отзывы государственных органов, научных организаций, у меня возникает ряд вопросов с точки зрения соблюдения в представленном документе национальных интересов», — заявил официальный лидер.