Около деревни Копачи Молодечненского района на строительстве свинофермы погиб 23-летний слесарь. Трагедия произошла 27 декабря.

Как пишет «Региональная газета», на стройку привезли колесо, чтобы поставить его на каток, используемый в строительных работах. Колесо доставили на грузовой машине с манипулятором. В машине кроме водителя был молодой слесарь.

По словам старшего следователя Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрия Богушевича, слесарь залез в кузов, прицепил колесо к манипулятору и спустился на землю.

Во время разгрузки колесо сорвалось, отскочило от борта машины и попало в слесаря. Рабочий погиб на месте от многочисленных переломов и повреждений внутренних органов.

Сообщается, что молодой человек был трезв: алкоголя в его крови не обнаружили. Он был уроженцем Могилевщины, жил в Заславле.