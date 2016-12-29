Генерал-майор Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение 29 декабря принял Александр Лукашенко.

Анатолий Лаппо сменит в должности Леонида Мальцева, ушедшего в отставку по возрасту.

Лаппо Анатолий Петрович. Родился в 1963 г. в д. Кулаковка Белыничского района Могилевской области. В 1986 г. окончил Голицинское высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, в 2001 г. — Академию Федеральной пограничной службы Российской Федерации. С 1981 по 1992 гг. проходил службу в Краснознамённом Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы, заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы до заместителя коменданта — начальника штаба погранкомендатуры. С 2004 по 2008 гг. руководил Сморгонским пограничным отрядом. 29 августа 2008 г. назначен заместителем председателя Государственного пограничного комитета — начальником главного управления материально-технического обеспечения.

Награжден рядом государственных наград СССР и Республики Беларусь, в числе которых медаль «За боевые заслуги» и орден «За службу Родине» ІІІ степени.