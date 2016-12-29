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  • Перенос рабочих дней в 2017 году: как будем отдыхать в следующем году (инфографика)

Перенос рабочих дней в 2017 году: как будем отдыхать в следующем году (инфографика)

  • 29.12.2016, 14:43, просмотры: 2515, БелТА 0

Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году.

Рабочий день с понедельника 2 января переносится на субботу 21 января;

с понедельника 24 апреля — на субботу 29 апреля;

с понедельника 8 мая — на субботу 6 мая;

с понедельника 6 ноября — на субботу 4 ноября.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Источник: постановление Совета Министров Беларуси № 912 от 9 ноября 2016 года.


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