Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году.

Рабочий день с понедельника 2 января переносится на субботу 21 января;

с понедельника 24 апреля — на субботу 29 апреля;

с понедельника 8 мая — на субботу 6 мая;

с понедельника 6 ноября — на субботу 4 ноября.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Источник: постановление Совета Министров Беларуси № 912 от 9 ноября 2016 года.



