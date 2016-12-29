Накануне Нового года личный состав органов внутренних дел переведут на усиленный вариант несения службы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД полковник милиции Дмитрий Курьян.

На мероприятиях с участием большого количества граждан планируется выставлять оцепления с оборудованием необходимого количества контрольно-пропускных пунктов и эвакуационных выходов.

Граждане смогут пройти на гуляния только после личного досмотра и досмотра вещей.



В местах большого скопления людей планируется увеличение плотности нарядов и проверка оставленного без присмотра автотранспорта. На прилегающих к праздничным площадкам территориях ограничат движение грузовых транспортных средств.



— Меры повышенной безопасности применяются с учетом трагических событий за рубежом. Но в Беларуси нет предпосылок для нагнетания обстановки. Ситуация в стране стабильная, контролируемая. Все меры — профилактические, — отметил Дмитрий Курьян.



Особое внимание милиционеры уделяют предупреждению противоправных действий с использованием пиротехники. В ходе совместных рейдов с заинтересованными госорганами выявлено более 350 фактов незаконного оборота пиротехники и изъято более 2,5 млн изделий различных классов опасности.



Работники ГАИ повышенное внимание уделят и выявлению нетрезвых водителей. В прошлом году 30–31 декабря сотрудники ГАИ задержали 777 таких нарушителей, 1–2 января — уже 223.