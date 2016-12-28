28 декабря судебная коллегия Минского городского суда огласила резолютивную часть постановления по уголовному делу экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, однако в колонии за действия сексуального характера с несовершеннолетними он проведет примерно 1 год и 8 месяцев.

Мингорсуд начал рассматривать дело Давыдовича в сентябре в закрытом режиме. Обвиняемый проходил сразу по пяти статьям УК, прежде всего по ч. 2 и 3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего) и ст. 168 (Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Также Давыдовича обвиняли в служебных преступлениях и незаконной предпринимательской деятельности.

Однако осудили экс-руководителя благотворительной организации лишь по двум статьям.





Давыдовича признали виновным в иных действиях сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. По этим обвинениям ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Его также признали виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, за что суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

По совокупности преступлений Давыдовича приговорили к 5 годам лишения свободы, он лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет. Отбывать наказание будет в исправительной колонии общего режима. С него также будут взысканы 123,508 рубля дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Гособвинитель Сергей Кротов, старший прокурор отдела прокуратуры города Минска, объяснил:

— Было принято решение об отказе от обвинений по ряду составов, которые вменялись Давыдовичу, поскольку в судебном заседании было установлено отсутствие состава данных преступлений. В данном случае мы не согласились с позицией предварительного расследования. Полного отказа от обвинения по половым преступлениям нет.

Напомним, на данный момент Давыдович уже отбывает наказание за совершение экономического преступления (в феврале 2014-го суд приговорил его к 4 годам лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере).





Отбытый срок будет зачтен. Всего Давыдович отсидел 3 года 4 месяца, по новым обвинениям ему осталось отбывать наказание примерно 1 год 8 месяцев, рассказала адвокат Екатерина Шакун.

— Будем ли обжаловать решение, зависит от Вячеслава Ивановича. Если учесть, что он не признал вину ни по одной статье, то основания для обжалования имеются. Необходимо учитывать, что изначально обвинение предъявлялось по пяти статьям. Приговор вынесен по статьям 168 и 233 ч. 2. Мы считаем, что частично поставленные задачи были выполнены. По 168-й статье у Давыдовича от 8 до 10 эпизодов, — сообщила адвокат.





Напомним, уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, первоначально было возбуждено против Давыдовича 25 июля 2014-го. Но зимой того же года из-за отсутствия доказательств Следственный комитет прекратил производство: пострадавшие не хотели рассказывать о случившемся. Возобновлено дело было только летом 2015-го.

Известно, что жертвами преступлений в период с апреля 2010 по ноябрь 2012 года стали воспитанники детских домов.

— Сейчас точки над «i» в этом деле расставлены. Но, учитывая, что среди пострадавших — главным образом мальчики из детских домов, было очень много нюансов. Поскольку после случившегося с ними прошло много времени и часть из них создали свои семьи и обустроили жизнь, то не всем из них хотелось вспоминать о прошлом и выносить это на общее обозрение, — рассказал TUT.BY начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Василий Лосич.

Напомним, журналистское расследование по этой теме TUT.BY провел в 2014 году. В статье шла речь о том, что Вячеслав Давыдович связан с фигурантами громкого «дела о педофилах», жертвами которых стали, по заявлениям оперативников, тысячи детей.

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