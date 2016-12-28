На создание копии танка Т-60 у Игоря Тутова ушло полтора года.

Многие танки времён Второй мировой войны были довольно простыми по своей конструкции. Так, белорус Игорь Тутов смог самостоятельно создать действующую (но не боевую) копию советского танка Т-60 в своём гараже. На строительство танка у Тутова ушло полтора года и несколько тонн металлолома. Из «военных» деталей в танке только гусеницы, позаимствованные у старой советской БМП. Точные характеристики машины неизвестны, но её создатель пожаловался на то, что двигатель самодельного Т-60 весьма прожорлив и потребляет 80 л горючего на 100 км пути.

Самодельный Т-60 уже стал достопримечательностью посёлка Мачулищи (Минская область). По словам Тутова, «танк и баня — всё, что нужно мужчине». С танком любят фотографироваться местные жители, а реквизиторы уже готовы арендовать его для киносъёмок.

Лёгкий танк Т-60, создававшийся в первые месяцы Великой Отечественной войны, вошёл в историю как самый быстро спроектированный танк.



