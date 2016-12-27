Циклон Barbara принес на большую часть Беларуси ветер порывами до 15−20 метров в секунду, а по Брестской и Гродненской областям — до 22 м/с. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Сильный ветер сопровождается осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

В Минске прогнозируется ветер западный 6−11 м/с, порывами до 15−20 метров в секунду.

Порывистый ветер сохранится и в среду, 28 декабря: ночью и утром на большей части территории страны, днем в отдельных районах — до 15−20 м/с.

Во многих районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −4... +1 °С.

В Минске ночью ожидается снег, днем кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный 6−11 м/с, ночью и утром порывы до 15−20 м/с, днем — до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 0... −2 °С.

В последующие дни с ростом атмосферного давления погода в Беларуси улучшится: ветер стихнет, осадков станет меньше, а температура немного понизится.

Сотрудники МЧС напоминают: при сильном ветре возможны повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, отключение электричества в населенных пунктах, повреждение и обрушение сооружений и зданий, падение деревьев.

Рекомендуется на время непогоды плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.