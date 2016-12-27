26 декабря появилась информация об инциденте с новым корпусом реактора для БелАЭС. Источник утверждал, что корпус мог получить повреждения во время перевозки по железной дороге, потому что затронул опору контактной сети.

Днём 27 декабря в Дирекции строительства БелАЭС в беседе с Еврорадио эту информацию подтвердили частично. По словам сотрудников пресс-службы Дирекции, инцидент на железной дороге на самом деле произошёл, однако мелкие повреждения получил не корпус реактора, а защитный металлический транспортный кожух.

«26 декабря 2016 года во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги в негабаритным месте произошло незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха сверхгабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) о опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз направляется дальше по установленному расписанию», ― говорится в официальном сообщении Дирекции строительства БелАЭС.

Предыдущий инцидент с уже доставленным на строительную площадку корпусом реактора произошёл в июле ― многотонная металлическая конструкция «соскользнула на грунт» с высоты нескольких метров. Об инциденте официально не сообщалось несколько недель, однако в итоге благодаря публикациям в СМИ, «Росатом» признал, что происшествие случилось на самом деле, а белорусская сторона выразила желание заменить корпус реактора на новый.

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С нами связался официальный пресс-офис «Росатома» в Беларуси и прокомментировал внештатную ситуацию:

«В настоящее время осуществляется транспортировка железнодорожным транспортом корпуса реактора для Белорусской АЭС в сопровождении представителя завода – изготовителя АЭМ-Атоммаш. Согласно техническому регламенту, корпус реактора перевозится в транспортном защитном кожухе, в ограждающей габаритной конструкции, при соблюдении всех технических требований по безопасности транспортировки. В ночь с 25.12.16 на 26.12.16 при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети. По прибытию груза на площадку сооружения АЭС будет произведена тщательная техническая экспертиза на входном контроле в соответствии с действующими нормами и правилами».

