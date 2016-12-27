В отношении ряда чиновников и должностных лиц возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокурором Первомайского района г.Минска возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении должностных лиц РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Уголовные дела возбуждены в отношении начальника производственного комплекса и начальника отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом денежные средства.

Прокурором Сморгонского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) в отношении директора коммунального производственного унитарного предприятия, который подозревается в том, что реализовал индивидуальному предпринимателю два незаконно списанных зерноуборочных комбайна, чем причинил ущерб на общую сумму свыше 28 000 рублей.

Прокурором Советского района г.Минска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями) в отношении исполняющего обязанности директора одного из институтов Национальной академии наук Беларуси, который подозревается в том, что поставил за рубеж заведомо неисправное и несоответствующее договорам оборудование, чем причинил ущерб на сумму более 190 000 долларов США.

Прокурором Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК в отношении директора одного из учреждений образования, который подозревается в том, что давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся в учебные группы, что повлекло неправомерные расходы на якобы их обучение в сумме более 11 000 рублей.

Прокурором Глубокского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки) в отношении бывшего начальника отдела образования райисполкома, который за предоставление преимуществ частному строительному унитарному предприятию при заключении договоров подряда получил выгоду имущественного характера в виде строительства частным предприятием забора на принадлежащем ему земельном участке и выполнения ремонтных работ в квартире его сына.

Данные уголовные дела направлены в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.