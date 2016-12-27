Сильные Новости

Наверх
  • Лукашенко призвал «не делать заоблачные цены на спиртные напитки, чтобы люди не начинали пить бормотуху»

Лукашенко призвал «не делать заоблачные цены на спиртные напитки, чтобы люди не начинали пить бормотуху»

  • 27.12.2016, 11:03, просмотры: 798, gomel.today 3

В связи с массовым отравлением российских граждан «Боярышником», Александр Лукашенко поручил государственным органам обеспечить безопасность белорусов в период новогодних праздников.

— И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки — и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена, — приводит слова Лукашенко телеканал ОНТ. — Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну, праздники... Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то.

Напомним, что в российском Иркутске от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн скончались более 70 человек.


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



Люди в материале: Александр Лукашенко (4848)

Места: Беларусь (467), Иркутск (7)

Метки: Общество (25343)

Читайте также

Число жертв массового отравления «Боярышником» превысило 70 человек


Комментарии правила
Рекомендуем




Самое читаемое

Новое в блогах


Самое обсуждаемое



Афиша Гомеля



Главное
Еще новости
Криминал
Еще новости
Политика
Еще новости
Авто
Еще новости
Происшествия
Еще новости
Экономика
Еще новости
Общество
Еще новости
Спорт
Еще новости