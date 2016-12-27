В связи с массовым отравлением российских граждан «Боярышником», Александр Лукашенко поручил государственным органам обеспечить безопасность белорусов в период новогодних праздников.

— И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки — и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена, — приводит слова Лукашенко телеканал ОНТ. — Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну, праздники... Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то.



Напомним, что в российском Иркутске от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн скончались более 70 человек.

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