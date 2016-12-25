С 1 января в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет, сообщили в МНС. Цены поднимут две компании — «Табак-инвест» и «Беларусьторг».

Компания «Табак-инвест» поднимает с 1 января цены на сигареты «Корона слим» — до 0,98 рубля, «Корона стиль», «Корона элит» — до 0,86 рубля, «Форт слим» — до 0,88 рубля, LD Red, LD Blue, LD Club Compact Select — до 1,8 рубля, LD Club Lounge, Monte Carlo Red и Monte Carlo Blue, Camel Compact Filters и Camel Compact Blue — до 1,75 рубля, Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Compact Blue и Monte Carlo Compact Silver — до 1,65 рубля.

«Беларусьторг» увеличит ценник только на сигареты Richmond Royal — до 2,4 рубля.

Гродненская табачная фабрика «Неман» не будет с 1 января повышать стоимость сигарет.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.