За пять дней в реанимации Гродно в тяжелом состоянии поступило 9 человек. У всех один и тот же диагноз: «отравление неизвестным психотропным веществом».

Летальных случаев удалось избежать. Контингент поступивших в больницу — молодежь 1987-1996-го года рождения. Среди них две представительницы слабого пола 21-го и 20-ти лет, причем последняя решила поразвлечься, находясь в декретном отпуске.

— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что во всех случаях психотропы приобретались через интернет магазины «Концерн Калашников» и «Зубр». После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами. В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по 3-4 дня, — рассказал начальник УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома полковник милиции Сергей Ланкевич.