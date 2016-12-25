В 2017 году ученые Академии наук Беларуси планируют представить экспериментальный образец электромобиля. Об этом на телеканале СТВ рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Он отметил, что новый электромобиль появится в Год науки в Беларуси. «У нас будет экспериментальный образец, свой электродвигатель», — подчеркнул Гусаков.

Глава Академии наук сообщил, что белорусские ученые имеют ряд перспективных научных проектов — в частности, инновации в области энергетики и возобновляемых источников энергии. Также есть проекты по разработке новых солнечных и ветроустановок. По словам Гусакова, работают белорусские специалисты и над водородной энергетикой, в которой пытаются не отставать от мировых разработок.