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  • Белорусские ученые работают над созданием собственного электромобиля

Белорусские ученые работают над созданием собственного электромобиля

В 2017 году ученые Академии наук Беларуси планируют представить экспериментальный образец электромобиля. Об этом на телеканале СТВ рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Он отметил, что новый электромобиль появится в Год науки в Беларуси. «У нас будет экспериментальный образец, свой электродвигатель», — подчеркнул Гусаков.

Глава Академии наук сообщил, что белорусские ученые имеют ряд перспективных научных проектов — в частности, инновации в области энергетики и возобновляемых источников энергии. Также есть проекты по разработке новых солнечных и ветроустановок. По словам Гусакова, работают белорусские специалисты и над водородной энергетикой, в которой пытаются не отставать от мировых разработок.


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