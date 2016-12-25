11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента и спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца, «Не очень», — ответил Николай Лукашенко. Интервью с Николаем Лукашенко показали в передаче «Специальный репортаж» на телеканале «Беларусь-1».

«Меня многие об этом спрашивают. Если честно, я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет, не уверен, что я готов к ней», — ответил он на вопрос юного журналиста.

На вопрос о том, кем младший сын президента хочет стать в будущем, Николай признался, что еще не определился.

«Может быть, врачом, может быть, военную карьеру сделать — еще не успел определиться, еще есть время», — рассказал он.

Николай Лукашенко показал Жене дом, в котором есть настоящая русская печь, и хозяйство. Как оказалось, младший сын президента знает клички всех животных, но его любимец — рыжий персидский кот. Во время экскурсии по хозяйству Жене и телезрителям рассказали о том, что в хозяйстве есть 47 кроликов разных пород, павлины, лошади и пони, и даже три страуса.

Маленький корреспондент, разглядывая с Колей альбом с фотографиями из зарубежных поездок, поинтересовался, какая из поездок больше всего запомнилась младшему сыну президента.

«Мне и в восточных странах очень понравилось, и на Западе, и в странах Южной Америки, и в США», — дипломатично ушел от ответа мальчик.

Также в репортаже сообщили о том, что Николай Лукашенко занимается музыкой четыре раза в неделю.

«Папа редко ходит на мои концерты, обычно я для него дома играю», — признался он. Николай также рассказал, что однажды сыграл на фортепиано вместе с президентом России Владимиром Путиным в четыре руки «одну из его любимых композиций».

Младший сын также 2−3 раза в неделю посещает хоккейный тренировки. На одну из них также пригласили Женю Гришина, где юный корреспондент познакомился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На прощание президент вместе с сыном подарили маленькому корреспонденту видеокамеру.

Мальчик также поинтересовался у Коли, какое желание тот загадает на Новый год.

«Чтобы у моих родителей и близких было хорошее здоровье», — ответил тот.

11-летний россиянин Женя Гришин из поселка Артемовский под Владивостоком очень хотел стать репортером. Юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке и взял интервью у младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко.

Ранее младший сын президента с прессой самостоятельно не общался — это его первое интервью.

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