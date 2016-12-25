Оператор МТС призвал абонентов передать неиспользуемые исправные смартфоны нуждающимся. Акция пройдет с 23 декабря до 7 января. В рамках проекта мобильники с зарядными устройствами можно сдать в салон связи компании, после чего будет организована передача гаджетов нуждающимся.

Технические специалисты проверят состояние устройства, при необходимости обновят его программное обеспечение и установят определенный набор программ (сервисы по доставке продуктов на дом, мониторингу талонов к врачу, расписание транспорта, интернет-банкинг и прочие).

Волонтеры акции «Добрые дела» обучат получателей работать с телефоном и приложениями, помогут подключить интернет и ответят на их вопросы. МТС, в свою очередь, оповестит дарителей о том, что подарок нашел своего адресата.

В акции участвует салон по адресу Гомель, ул. Крестьянская, 26.