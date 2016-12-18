Проблему с оплатой за поставки газа Россия может решить с Беларусью в суде. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. По его словам, дело уже находится в суде. Однако подробностей судебного разбирательства чиновник не сообщил.

«Я не знаю, продолжатся переговоры в этом году или уже после праздников. Сейчас сложно сказать», — цитирует Дворковича ТАСС.

Минск и Москва до сих пор не урегулировали вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем нефтеперерабатывающих заводов. С 2016 года Россия согласно договоренностям должна была поставлять в Беларусь ежегодно 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако со второго полугодия поставки были сокращены сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а с октября — уже до 3 млн тонн. Это стало ответом на задолженность по поставкам российского газа в 281 млн долларов. 19 октября председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил о наличии средств для расчетов за газ, а 21 октября министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик утверждал, что деньги за газ «сегодня перечисляем», но этого не произошло.

8 декабря пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич сообщил, что Беларусь осуществила авансовый платеж за поставку российского газа. «Беларусь заинтересована в скорейшем решении сложившейся ситуации, в связи с чем в качестве первого шага и жеста доброй воли осуществила опережающий авансовый платеж за природный газ», — сказал Сычевич.

Размер платежа, объем и стоимость оплаченного газа названы не были. Однако Аркадий Дворкович в конце прошлой недели заявил, что Россия вернула этот платеж, поскольку ожидает полной оплаты задолженности за газ, — сообщает БелаПАН.