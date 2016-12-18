23 декабря суд Молодечненского района вынес приговор 22-летнему Павлу Цыбину — водителю грузовика, под колесами которого во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница. Цыбину дали три года «химии», сообщил TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко.



— В зале суда его никто не задерживал, и после заседания он спокойно ушел домой, — рассказал Судаленко. — Теперь исполнительная инспекция будет определять место, где он будет отбывать наказание. Потом за ним придут и заберут.

По словам собеседника, родители девочки не требовали у Цыбина компенсации морального и материального ущерба.

Напомним, 29 сентября во время выполнения сельскохозяйственных работ в СПК «Восход-Агро» погибла ученица 8-го класса средней школы № 11 Молодечно 13-летняя Виктория — на нее наехал грузовик с картофелем. Девочка скончалась по дороге в больницу.

В отношении водителя Молодечненский райотдел СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По мнению стороны обвинения, после загрузки картофеля Цыбин, имея реальную возможность наблюдать в зеркала заднего вида отделившуюся от остальных детей школьницу, начал движение задним ходом по наезженной колее. Он проявил невнимательность и не обратился за помощью к взрослым, чтобы те сигнализировали о ситуации позади машины.

— Я полностью признаю свою вину и хочу попросить у родителей прощения, — заявил на предыдущем слушании молодой человек. — Мне с этим грузом всю жизнь ходить. Я знаю, девочку не вернешь...

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