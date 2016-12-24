28 декабря в 10:00 в Минском городском суде будет объявлен приговор Вячеславу Давыдовичу, бывшему сотруднику милиции, работнику Администрации президента, а также руководителю благотворительной организации «В помощь детям-сиротам».

«По закону в закрытом процессе открытым может быть только объявление резолютивной части. То есть, пять минут текста: по каким статьям УК суд признал подсудимого виновным и какое наказание вынес», — сообщает руководитель общественного объединения «Понимание» Андрей Маханько, член Комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Республики Беларусь и международный консультант по обучению и защите прав ребенка.

По словам Маханько, дело Давыдовича является не только самым громким делом такого рода в Беларуси, но и «самым крупным случаем сексуального насилия в мире».

Маханько уверен, что в этом случае нужно говорить о банде педофилов, поскольку дело Вячеслава Давыдовича напрямую связано с так называемым «делом велосипедистов».

Речь идет о двух мужчинах, осужденных в 2014 году за педофилию, которые представлялись детям тренерами по велоспорту и футболу. В дневнике одного из преступников обнаружили 1300 имен мальчиков, с которыми осужденный совершал те или иные действия сексуального характера. Еще шесть дневников примерно такого же объема и содержания он успел уничтожить. Таким образом, количество жертв развратных действий, по оценкам следователей, может достигать 8-10 тысяч несовершеннолетних.

Как говорил в 2014 году старший оперуполномоченный главного управления уголовного розыска МВД Дмитрий Фетисов, «железно подтвердились 83 эпизода». Большинство ребят из записной книжки, теперь уже взрослых людей, отказывались официально давать показания. Хотя и подтверждали в приватном порядке, что в отношении них действительно совершались действия сексуального характера.

Следы вели в минский микрорайон Зацень, на улицу Миколаевскую, 9. Туда «велосипедисты» заманивали детей. По этому адресу располагался гигантский коттедж площадью 1700 квадратных метров, владельцем которого был Вячеслав Давыдович.

Вячеслав Давыдович был задержан в своем коттедже в августе 2013 года. Но дело против него возбудили за незаконную предпринимательскую деятельность. Портал TUT.BY провел собственное журналистское расследование, пытаясь разобраться, почему в задержании Давыдовича принимали участие сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. В результате журналистского расследования всплыли факты, свидетельствующие о связи Давыдовича с фигурантами «дела велосипедистов».

Тем не менее, в 2014 году Вячеслав Давыдович был признан виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса («предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо кр ном размере») и приговорен к лишению свободы на 4 года в колонии общего режима. На суде держался уверенно и спокойно, улыбался и благодарил присутствующих за поддержку.

Возбужденное против него дело по статье 168 УК Беларуси (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) было закрыто зимой 2014 года. Подозрения якобы не подтвердились. И все же летом 2015 оно было возобновлено, а потом и дошло до суда.

Как считает Андрей Маханько, причина промедления, замалчивания и фрагментирования дела вызваны тем, что на лавку подсудимых могли бы сесть еще несколько десятков человек, причем очень высокопоставленных.

Косвенно его слова подтверждаются рассказами жертв сексуальных домогательств в коттедже Давыдовича. В них фигурируют некие «непростые люди». В частности, «толстый чиновник», который принуждал 14-летнего подростка к анальному и оральному сексу.

Портал TUT.BY также писал, что, судя по номерам регулярно приезжавших в коттедж Давыдовича машин, гостями дома часто становились «не самые последние в стране люди».

«Это известные в Беларуси люди. Мы их даже видим по телевизору. Они до сих пор находятся при должностях», — сказал Маханько в программе «Размова» со Светланой Калинкиной.

По его словам, органам было известно о «хобби» Давыдовича уже давно, именно поэтому его и уволили в свое время из Администрации президента. Дело же замяли, чтобы не портить имидж.

Власти, говорит Маханько, побаиваются громких «посадок» по такому делу, считая, что это может принести ущерб не только крупным бизнесменам и другим видным в обществе людям, но и имиджу Беларуси на международной арене.

Однако, говорит Маханько, в этом случае Беларусь выглядела бы на международной арене, как страна, в которой права ребенка — безусловный приоритет

Он также высказал надежду, что дело «банды педофилов» будет рано или поздно раскрыто в полном объеме.