Техрегламент Таможенного союза подготовил для белорусов очередной «сюрприз».

С 1 января 2017 года вступит в силу одна из норм техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Новость вызвала у белорусов массу вопросов и легкий переполох: что будет с рынком подержанных автомобилей? Можно ли будет ввезти авто из-за границы, и если да, то на каких условиях? Tut.by подготовил серию материалов о том, что сулит белорусам эта норма техрегламента.

Что произойдет с Нового года

С 1 января 2017 года в соответствии с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» появляется требование к оснащению автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб. Иными словами — подержанная иномарка из-за границы должна быть оборудована устройством ГЛОНАСС.





Информация о таком оснащении должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства. В паспорт транспортного средства в раздел «Особые отметки» вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств.

При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года и не содержащего информации об оснащении транспортного средства устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного средства может быть оформлен.

Что такое ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная система экстренного реагирования при авариях. Система использует современные информационные, навигационные (ГЛОНАСС, GPS) и телекоммуникационные технологии для сокращения времени доставки информации о ДТП и других нештатных ситуациях на дорогах до экстренных оперативных служб. Сигнал может посылаться как в ручном, так и в автоматическом режимах.

В Беларуси система носит название «ЭРА-РБ» и работает по аналогичному принципу.





Чем это грозит рынку автомобилей в целом и возможности ввоза подержанной иномарки в частности?

Пока никто из компетентных органов не дал внятного пояснения. Но российские СМИ уже выяснили, что в таком виде принятое решение практически исключает ввоз подержанной техники из-за границы. Бьют тревогу и коллеги-автожурналисты из Казахстана, опасаясь, что при таких условиях страна станет второй Кубой, где подержанные иномарки служат десятками лет.

Одной из причин такого решения специалисты называют необходимость снижения ввозных таможенных пошлин Россией до 12,5% к 2019 году в связи с членством в ВТО.

Прогнозировалось, что после этого ввоз автомобилей из-за границы существенно возрастет. Впрочем, рост наблюдается и сейчас. За период с января по октябрь 2016 года в Россию было завезено порядка 12 000 подержанных автомобилей. Конечно, в масштабах России это просто капля в море. Да и в Беларуси ввоз автомобилей из-за рубежа минимален. Львиная доля «бэушки» приезжает к нам из России.

А ведь если вспомнить, то ранее лишь дилеры и импортеры били тревогу в связи с тем, что закон об обязательной установке ГЛОНАСС убьет импорт только новых автомобилей, которые получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1 января 2017 года. Те модели, ОТТС которых еще не истекло (а ОТТС выдается сроком на 3 года), пока могут продаваться без «ЭРА-ГЛОНАСС». В дальнейшем установка ГЛОНАСС неизбежно скажется на цене нового автомобиля, о чем мы уже писали.

Сейчас же, после разъяснений ФТС России, оказалось, что обязательная установка ГЛОНАСС коснется всех категорий автомобилей. Но есть один нюанс. Закон позволяет ввозить по старым сертификатам БКТС старые модели. А вот новые модификации и новые модели или же машины, на которые ранее сертификат не оформлялся, уже не смогут получить ПТС.

Что будет происходить на белорусском авторынке?

Можно точно сказать, что ситуация в России с обязательной установкой ГЛОНАСС на все ввозимые и производящиеся автомобили напрямую коснется и нашего рынка. Таможенный союз не позволит Беларуси найти свое решение проблемы. Так что над белорусскими любителями подержанной техники из-за границы висит аналогичная угроза лишиться возможности ездить на иномарке.

На следующей неделе у вице-премьера Семашко состоится заседание по этой теме, на котором все вопросы будут проясняться.

А пока компании, которые занимаются пригоном новых и подержанных автомобилей из-за границы, берут паузу и не принимают заказы. Говорят, подождем до 15 января 2017 года, когда ситуация прояснится окончательно.