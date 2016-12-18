Об этом сказано в ответе Министерства культуры на обращение «Молодого фронта».

27 октября активисты «Молодого фронта» (зарегистрирован в Чехии) передали в Министерство культуры 10 тысяч 540 подписей, собранных под обращением о придании бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности.

В ответе, который получил 23 декабря при посещении Минкультуры один из лидеров «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, говорится, что в представленном предложении «не содержится документального его обоснования», а также «полной, точной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности». Кроме того, отмечает Минкультуры, «отдельные факты не подкреплены документальными источниками, что не позволяет принять их в качестве обоснования необходимости придания статуса нематериальной историко-культурной ценности предложенному элементу».

В связи с этим министерство передало предложение о придании статуса нематериальной ценности бело-красно-белому флагу в Национальную академию наук. В соответствии с законодательством НАН может провести «научную обработку нематериального проявления творчества человека и определить его соответствие одному или нескольким критериям отбора для придания статуса историко-культурной ценности».

При этом сообщается, что Министерство культуры уже получило из НАН информацию, согласно которой для подготовки научного обоснования коллективного предложения граждан «необходимо провести обстоятельное научное исследование с целью выявления оригинальных архивных документов и материалов, что требует продолжительной работы ученых и соответствующих финансовых расходов». Представители Академии наук также отметили, что «исполнение этой работы будет осуществляться с учетом выделения средств на научные исследования в новом финансовом году».

Комментируя полученный ответ, Дашкевич, с одной стороны, выразил удивление по поводу «глупости формулировок», а с другой — увидел положительный момент в обещании НАН провести работу по изучения вопроса. При этом он предлагает всем «хорошо поработать над тем, чтобы расширить круг патриотов нашего настоящего флага».

Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были узаконены в качестве государственной символики 19 сентября 1991 года Верховным Советом 12-го созыва. 14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко прошел референдум, в результате которого эти государственные символы заменили флагом и гербом, созданными на основе символики БССР.