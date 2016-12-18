«Мы все хотим войти в положение субъектов хозяйствования, но давайте войдем и в положение бюджета, — сказал сегодня депутатам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. — Мы говорим, что деньги надо и на то, и на то... А где это взять?»

Глава МНС представил депутатам инициативы по ужесточению ответственности и штрафов за уклонение от уплаты налогов.

Если уничтожил документы, можешь попасть в тюрьму

Глава МНС Сергей Наливайко сразу указал депутатам на дыру в законодательстве, которая позволяет бизнесу не платить налоги, но при этом избегать ответственности. Схема простая — просто уничтожаешь документы для проверки, а потом банкротишь фирму.

В таком случае контролеры могут насчитать налоги на основании сумм, которые прошли по банковским счетам компании. Но суды начисленные таким образом налоги в расчет не берут и просто списывают долг бизнесменов перед государством.

— МВД здесь сегодня бессильно. Потому что суды размер налогов, начисленный по расчетному методу, не принимают как сумму реального ущерба, поскольку он определен не на основании документов. Получается своего рода замкнутый круг, — объяснил проблему Наливайко.

Он предложил поступить, как в других странах — если субъекты хозяйствования не предоставляют отчетных документов, но и не хотят платить по выставленным счетам, привлекать их к ответственности.

Кроме налогов предпринимателям придется заплатить и штраф в 50 базовых величин (1050 рублей). Сегодня он составляет всего 10 базовых (210 рублей).

— Такая необходимость реально назрела. Действующий размер штрафов не является сдерживающим фактором, и субъектам выгодно уничтожать такие документы, — уверен министр по налогам и сборам. — Незначительный штраф на руководителей несоизмерим с суммами неуплаченных налогов и полученной ими выгоды.





Вместе с этим МНС предлагает увеличить и минимальные пороги крупного и особо крупного размеров ущерба: с нынешней тысячи до 2 тысяч базовых величин (42 тысячи рублей) и с 2,5 тысячи до 3,5 тысячи БВ (73,5 тысячи рублей) соответственно.

— В практике есть случаи, когда после направления материалов проверки в правоохранительные органы документы для исчисления уплаты налогов каким-то чудесным образом находятся, — добавил Сергей Наливайко.

Депутат Наталья Климович поинтересовалась у министра, зачем увеличивать минимальные пороги и как это повлияет на поступления в бюджет.

— Уголовное дело — это довольно серьезные последствия. Проверки по расчетному методу всегда влекут за собой довольно большие начисления сумм. Чтобы отсеять случайные и несущественные нарушения, мы пошли на то, чтобы увеличить эти пороги, — объяснил Сергей Наливайко.

— Представители бизнеса волнуются, — прокомментировал инициативу МНС депутат Максим Мисько. — Разные случаи бывают. Но кто будет смотреть на то, почему пропали документы? Если по счетам видно, как идут средства, то зачем за это привлекать к дополнительной ответственности?

— Мне здесь нужно и ликбезом еще заниматься, — отреагировал Наливайко.

Но все-таки объяснил, что если человек заплатит по счетам, то к ответственности его привлекать не будут. Не придется отвечать перед законом и в том случае, если бухгалтерию уничтожило, например, при пожаре. Но здесь уже МЧС должно будет подтвердить, что специально для этого не был сделан поджог.

— Плюс к этому и сегодня всем дается время для восстановления документов, — пояснил глава МНС. — Эти меры направлены на усиление ответственности лжепредпринимательских структур, которые создаются для того, чтобы прокачивать через свои счета большие суммы денег, выводить их из экономики и не уплачивать налоги. Речь идет об умышленном уничтожении или непредставлении документов.

По его словам, это поможет «вычистить поле бизнеса» и оставить там только честных игроков. Только так они смогут конкурировать в равных условиях.





Штрафы за неуплату налогов вырастут в два раза

Еще одна важная инициатива министерства — вдвое увеличить административную ответственность за неуплату налогов. В качестве альтернативной «плюшки» — отмена или снижение штрафов для тех, кто всегда платит, но сейчас не может из-за реальных финансовых трудностей. Основания три: вовремя отправил платежные документы в налоговую, но обещал заплатить, когда на счету появится нужная сумма; добровольно заплатил доначисленную сумму до наступления административной ответственности; если сокрытая сумма составляет меньше 1% от перечисленной в бюджет.

— На финансовое состояние добросовестных плательщиков это не повлияет, — заверил Сергей Наливайко.

Бывший замминистра сельского хозяйства депутат Людмила Нижевич решила поинтересоваться у главы МНС, не ухудшит ли документ и без того непростое положение аграриев.

— По организациям АПК задолженность по неуплаченным пеням и штрафам с начала года возросла на 30%. Не приведет ли эта мера к росту задолженности? Потому что потом появится необходимость принимать другие меры и реструктуризировать эту задолженность.

— Сегодня, к сожалению, складывается такая практика, что субъектам хозяйствования выгоднее погасить кредит или рассчитаться с контрагентами, потому что там предусмотрены более жесткие штрафные санкции, чем наши штрафы, — ответил Сергей Наливайко. — Есть случаи, когда руководили АПК и подоходный налог не перечисляют. Зачем брать кредит или искать деньги где-то еще, когда их можно взять у работяг, которые и так небольшие зарплаты получают?!

Сергей Наливайко заметил, что в сельском хозяйстве сегодня налоги и без того «ниже нижнего».

— У нас ряд коммерческих структур по уровню бухгалтерского учета сегодня выше, чем бюджетные предприятия. У некоторых крупных субъектов хозяйствования в 21 веке не автоматизирован бухучет. Мне не совсем понятна роль и место тех руководителей. Как они принимают решения, если не владеют объективной и оперативной информацией?! — снова задался риторическим вопросом министр.





Проверки будут только у тех, кто в группе риска

Подводя итог обсуждения, депутат Елена Остапюк предложила доработать документ и ко второму чтению добавить туда больше положений, которые уберут уголовную ответственность для бизнеса.

Депутат Андрей Рыбак еще поинтересовался у министра, почему почти в каждой компании, куда приходят налоговая, находятся нарушения.

— Может, здесь есть недоработки в законодательстве? — поинтересовался депутат.

Министр особых проблем в законах не видит. А большой процент выявленных нарушений объясняет тем, что контролеры ходят только к тем, кто попадает в группу риска: работает с липовыми партнерами, часто меняет юридический адрес или бухгалтеров.

Депутат Владислав Щепов нашел в законопроекте норму, которая может убить чей-то бизнес.

— По некоторым статьям при повторном нарушении штраф составляет от 100 до 200 базовых величин (от 2100 до 4200 рублей). А если это маленькое предприятие, то такое наказание может привести к его закрытию. Суд же не сможет уменьшить нижний порог, — обратил внимание депутат.

Но Сергей Наливайко ответил, что это норму предлагал Минторг, и поэтому не стал ее комментировать. Зато рассказал, что теперь МНС будет штрафовать владельцев торговых объектов, где не выдают чек на сумму до десяти базовых (210 рублей). Сегодня ответственность за это несут только продавцы.

После долгих споров с министром депутаты приняли документ в первом чтении. Против оказались лишь два парламентария, трое — воздержались.