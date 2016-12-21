В среду, 21 декабря, «Беларусбанк» официально подтвердил отставку председателя правления Сергея Писарика с занимаемой должности.

Решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря Сергей Писарик освобожден от должности председателя правления банка «по соглашению сторон», сообщает пресс-служба «Беларусбанка».

Одновременно принято решение о возложении обязанностей председателя на заместителя председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Александра Поливко.

«Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Сообщения об увольнении «по приказу сверху» главы крупнейшего коммерческого госбанка страны появились в СМИ вечером 14 декабря со ссылкой на источники. Между тем в самом «Беларусбанке» на прямой вопрос об увольнении руководителя не отвечали, указывая лишь, что Писарик по-прежнему находится на работе.

Сергей Писарик родился в 1969 году в Ганцевичах (Брестская область). С 1993 года работал в банковской системе. С 1996 года работал в «Беларусбанке», к 2007 году стал заместителем председателя правления, а в 2010 году был назначен первым заместителем председателя правления банка. Председателем правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Сергей Писарик был назначен в октябре 2011 года. Согласие на назначение дал президент.

Выступая 17 ноября перед российскими СМИ, Александр Лукашенко пообещал навести железный порядок в банковской сфере. «В стране кризис, везде кризис, Россия обвалилась. Посмотрели, как живут банкиры, — неплохо живут, лучше, чем в прошлые годы, в том числе по зарплате, кредиты сами себе выдают, делят и прочее. В ближайшее время мы наведем там железный порядок», — заявил он.

Стоит отметить, что летом сообщалось о задержании правоохранительными органами двух топ-менеджеров «Беларусбанка»: исполнительного директора Анатолия Боговика и первого зампреда правления Геннадия Господарика.

«Беларусбанк» — крупнейший банк страны. В мае этого года в правительстве была создана рабочая группа для координации работы по реализации миноритарного пакета акций ОАО «АСБ Беларусбанк» во главе с министром финансов Владимиром Амариным. До 1 ноября 2017 года рабочая группа должна внести в правительство предложения о выборе покупателя миноритарного пакета. Речь идет о продаже до 25% акций «Беларусбанка».

По информации правительства, интерес к покупке миноритарного пакета «Беларусбанка» проявили некоторые потенциальные покупатели, в числе которых известный венгерский банк.