Виноградная улитка и зеленая лягушка представляют для Беларуси высокий экспортный потенциал. Такое мнение 21 декабря на совместном заседании палат парламента высказал вице-премьер Михаил Русый. По его словам, нужно уделять больше внимания промышленному разведению и продаже экзотических видов животного сырья.

«Виноградная улитка, длиннопалый рак, бабочка, зеленая лягушка имеют высокий экспортный потенциал, — цитирует слова Русого БелТА. — Но их запасы осваиваются пока в недостаточном объеме».

Как известно, заготовки упомянутых ресурсов приносят значительные дивиденды прежде всего в местные бюджеты. На аукционах цена лота за ту же улитку доходит до 5,5 тысяч рублей за 1 килограмм.