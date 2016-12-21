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  • Вице-премьер предлагает экспортировать лягушек и улиток

Вице-премьер предлагает экспортировать лягушек и улиток

Виноградная улитка и зеленая лягушка представляют для Беларуси высокий экспортный потенциал. Такое мнение 21 декабря на совместном заседании палат парламента высказал вице-премьер Михаил Русый. По его словам, нужно уделять больше внимания промышленному разведению и продаже экзотических видов животного сырья.

«Виноградная улитка, длиннопалый рак, бабочка, зеленая лягушка имеют высокий экспортный потенциал, — цитирует слова Русого БелТА. — Но их запасы осваиваются пока в недостаточном объеме».

Как известно, заготовки упомянутых ресурсов приносят значительные дивиденды прежде всего в местные бюджеты. На аукционах цена лота за ту же улитку доходит до 5,5 тысяч рублей за 1 килограмм.


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