После того как в России произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», белорусская санстанция начала мониторить похожую продукцию на полках наших магазинов. Проверки закончатся до конца этой недели, а результаты лабораторных исследований будут уже на следующей, рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжела Скуранович.

Белорусская санстанция проверяет всю парфюмерно-косметическую продукцию в магазинах на основе боярышника.

— В России были проблемы с концентратом для ванн. Это косметическая продукция, которая в пищу не должна употребляться. Иначе могут быть очень серьезные последствия для здоровья, даже при соблюдении состава, заявленного на упаковке, — предупредила Анжела Скуранович.

Напомним, в российском Иркутске произошло массовое отравление после употребления концентрата для ванн «Боярышник». Как установила экспертиза, в его состав входил метанол. Возбуждено уголовное дело. Сейчас в городе запрещено продавать содержащие спирт жидкости в продуктовых и хозяйственных магазинах. Ограничение будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия аналогичных продуктов.

Тем временем Минздрав Беларуси ввел ограничения на продажу спиртовой настойки боярышника в аптеках: отпускать будут по одной упаковке в руки и только днем.