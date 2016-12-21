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  • «500 долларов. Чего бы это ни стоило». Лукашенко о средней зарплате в следующем году

«500 долларов. Чего бы это ни стоило». Лукашенко о средней зарплате в следующем году

  • 21.12.2016, 16:03, просмотры: 3131, Владимир Матвеев, БелТА 7

Александр Лукашенко, назначая сегодня новое руководство Администрации президента, напомнил о своем поручении достичь в 2017 году уровня средней зарплаты по стране в $500.

«Еще раз подчеркиваю — $500 в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — потребовал белорусский лидер. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».

Еще одна тема, на которой акцентировал внимание глава государства, — избавление от излишних проверок бизнеса и наведение порядка с нормативами в разных сферах.

— Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько — соответствуют — иди работай, — сказал он. — Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий.

Вместе с тем предполагается усилить ответственность руководителей субъектов хозяйствования за безопасную работу на предприятиях и контроль соответствующих вопросов.

— Не надо излишне довлеть над людьми. Мы утвердим их [нормативы] у президента, доведем до общества, и это будет правило, по которому мы должны жить, — резюмировал Александр Лукашенко.


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