«Решение о повышении минимального требуемого стажа до 20 лет работы с уплатой взносов продиктовано в первую очередь демографическими изменениями — старением населения, увеличением общей продолжительности жизни и, соответственно, периода получения пенсии», — заявил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения. Представитель Минтруда считает, что в будущем не уйти от очередной корректировки страхового стажа.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода. При этом с 1 января 2017 года эта планка будет ежегодно увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Тем, кто ухаживает за инвалидами 1-й группы, и другим категориям оставили норму в 5 лет страхового стажа. Однако при этом в этот стаж теперь не засчитывают время ухода за инвалидами. Из-за этих изменений белорусы, которые не выработали страховой стаж, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут только назначить социальную.

— Что касается будущего, то, по прогнозам демографов, тенденция роста продолжительности жизни сохранится. В этой связи от вопросов, связанных с корректировкой стажа, в перспективе, вероятно, также не уйти, — сказал Валерий Ковальков. — В экономически развитых странах требования к стажу устанавливаются еще более жесткие. Например, для получения полной пенсии в Чехии требуется иметь 30 лет стажа с уплатой взносов, во Франции — более 41 года, в Бельгии — 45 лет.

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич добавила, что «требуемая продолжительность минимального страхового стажа экономически и социально обоснована тем, что трудовая пенсия выплачивается гражданам длительный период — в среднем более 20 лет (женщинам — около 26 лет)».

— Причем этот период постепенно увеличивается за счет роста продолжительности жизни, — отметила Наталья Мурашкевич. — С другой стороны, такие требования по минимальному страховому стажу для работников посильные. Ведь стаж 15−20 лет работы формируются в течение всего трудоспособного периода жизни, что позволяет его сформировать даже с учетом возможного отвлечения на иную социально значимую деятельность.

У представителей Минтруда поинтересовались, почему периоды учебы, ухода за детьми перестали учитывать для пенсии.

— Такие периоды как учитывались, так и учитываются в стаж и оказывают влияние на размер пенсии. Это регламентируется Законом «О пенсионном обеспечении». Однако для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим еще и минимальный период работы с уплатой обязательных страховых взносов (страховой стаж). В периоды обучения, ухода за детьми и другие периоды общественно полезной деятельности уплата взносов не производится (не производилась). Поэтому такие периоды не засчитываются в страховой стаж.

Касательно того, что службу в армии не засчитывают в страховой стаж, Валерий Ковальков сказал:

— Государственное социальное страхование распространялось и распространяется только на наемных работников. Военнослужащие таким страхованием никогда не охватывались, и пенсионное обеспечение этой категории осуществляется в рамках отдельной профессиональной пенсионной системы, — отметил Валерий Ковальков.