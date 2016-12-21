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  • Найден художник, дорисовавший колючую проволоку в граффити «Минск-Москва»

Найден художник, дорисовавший колючую проволоку в граффити «Минск-Москва»

Правоохранительные органы нашли художника, который дорисовал колючую проволоку в граффити о дружбе Минска и Москвы. Мингорисполком собирается взыскать с него затраты на восстановление изображения и готовит соответствующий иск в суд. Об этом 21 декабря сообщил мэр белорусской столицы Андрей Шорец.

Председатель Мингорисполкома отметил, что если пустить дело на самотек, тогда каждый может рисовать где хочет и что хочет. «Мы обязательно взыщем все понесенные затраты», — добавил он.

По словам Андрея Шорца, сейчас готовятся документы для обращения в суд. При этом градоначальник подчеркнул, что в Минке приветствуется развитие легального стрит-арта. В качестве примера он привел фестиваль Vulica Brasil на улице Октябрьской.

Граффити о дружбе двух столиц нарисовали российские художники в качестве подарка городу ко Дню Москвы в Минске. Его появление вызвало протесты минчан как из-за своего исполнения, так и из-за идеологического наполнения. Ночью 23 октября неизвестные дорисовали колючую проволоку в букете и венке из ромашек и васильков.


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