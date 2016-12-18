Налоговики направили белорусам, которые в прошлом году участвовали в финансировании госрасходов меньше 183 дней, уже 240 тысяч извещений на уплату сбора, рассказали в пресс-службе МНС. Напомним, на прошлой неделе в ведомстве сообщали, что «письма счастья» направили 72,9 тысячи человек.

Уплатили сбор около 12 тысяч человек. Те, кто участвовал в финансировании госрасходов в прошлом году меньше 183 дней, уже внесли в бюджет 3,7 миллиона рублей налога.

Напомним, около 1 миллиона рублей от этой суммы в госбюджет внесли те, кто до 31 мая добровольно известил налоговую, что в прошлом году участвовал в финансировании госрасходов меньше 183 дней. Для них размер сбора уменьшали на 10%, но внести его нужно было до 1 июля.

«При этом у граждан еще есть, считайте, месячный срок на уплату. У большинства граждан сроки еще не наступили, поэтому 12 тысяч плательщиков — это еще не окончательные данные», — рассказал сегодня начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, передает БелаПАН.

В пресс-службе ведомства уточнили, что данные по числу отправленных извещений постоянно обновляются, «к концу недели будут другие цифры».

Тех же, кто не уплатил сбор в казну, власти пока решили не привлекать к ответственности.

По словам Михаила Рассолько, изменения в декрет в соответствии с поручением главы государства должны быть внесены до конца текущего года и соответствующая работа сейчас ведется.

Напомним, ранее в МНС рассказали, кого могут освободить от уплаты налога на тунеядство. Так, освободить от сбора могут матерей с детьми до 10 лет, а также владельцев приусадебных участков, независимо от прописки.

Власти прогнозировали, что под действие декрета о тунеядстве могут попасть около 400 тысяч белорусов.

Декретом президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» устанавливается обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в нашей стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин.