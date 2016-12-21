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  • Все услуги электросвязи в Беларуси с 1 января будут облагаться НДС по ставке 25%

Все услуги электросвязи в Беларуси с 1 января будут облагаться НДС по ставке 25%

  • 21.12.2016, 13:27, просмотры: 4928, БелТА 3

С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке 25%, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БелТА начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников.

«С 1 января в отношении всех услуг электросвязи будет установлена ставка НДС в размере 25%. Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи», — подчеркнул Игорь Скринников.


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Метки: Экономика (12054)

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