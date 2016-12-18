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  • Кочанова стала главой Администрации президента, Максим Рыженков — ее замом

Кочанова стала главой Администрации президента, Максим Рыженков — ее замом

  • 21.12.2016, 12:12, просмотры: 849, TUT.BY 2

Наталья Кочанова, вице-премьер Беларуси, стала главой Администрации президента. Максим Рыженков, первый вице-президент НОК — заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщили в телеэфире телеканала «Беларусь 1» днем 21 декабря.

«Наталья Кочанова, вице-премьер Беларуси, назначена на должность главы Администрации президента Беларуси. Максим Рыженков, первый вице-президент НОК — заместителем главы Администрации президента», — рассказали в эфире телеканала.

Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию Администрации президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников главы государства.

Президент поручил новым руководителям своей Администрации обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу.


Максим Рыженков

Напомним, 5 декабря 2016 года Александр Косинец и Константин Мартынецкий были освобождены от должностей главы Администрации президента и первого заместителя главы Администрации президента в связи с переходом на другую работу. Чиновники продержались на своих должностях недолго — два и полтора года соответственно. Об их новом месте работы до сих пор ничего неизвестно.


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Люди в материале: Наталья Кочанова (21), Максим Рыженков (9)

Метки: Политика (12288)

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