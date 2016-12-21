Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержали врача одного из столичных медцентров, который имел незаконную практику, выводя людей из запоя.

Как сообщила пресс-офицер Партизанского РУВД Наталья Ганусевич, официально 35-летний специалист работал в медицинском центре, где занимался как раз выводом нуждающихся из запойного состояния, а после трудового дня ездил на «заказы по снятию похмелья». При этом он использовал препарат «Диазепам», обладающий психотропным эффектом.

Доктор был задержан во время одного из визитов по улице Щербакова. При обыске у него обнаружено и изъято влсемь ампул, 21 таблетка и два шприца с психотропом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.