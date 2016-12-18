В Беларуси есть уже как минимум 18 человек, которым может грозить запрет на посещение спортивных матчей.

«Это те люди, на которых было заведено 218 уголовных дел. Они отбыли наказание, и сейчас с ними ведется профилактическая работа», — объяснил начальник отдела по массовым мероприятиям МВД Владимир Станилевич. 20 декабря в Палате представителей депутаты и чиновники обсудили законопроект, который запретит болельщикам-хулиганам вход на стадионы. Документ рассмотрят в первом чтении не раньше мая следующего года.





— Никто не собирается устраивать массовых и показательных судебных процессов с запретами на посещение матчей, — заверил первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян.

Еще в прошлом году он говорил, что для его федерации болельщики — это важная составляющая игры, а для милиции — головная боль. С 2011 года АБФФ месте с МВД искали компромисс: как не обидеть более двух тысяч футбольных фанатов и одновременно навести порядок на стадионах.

На расширенном заседании парламентской комиссии по национальной безопасности подвели итоги переговоров. Они вылились в проект закона об охране общественного порядка и обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях. Главная суть — запрет на посещение матчей и соревнований для фанатов-хулиганов.

— Мы позвали Сергея Сафарьяна на это заседание не потому, что у Федерации футбола больше всего проблем, — сделал ремарку бывший замминистра внутренних дел, председатель комиссии по национальной безопасности Валентин Михневич.

— Изменения касаются всех спортивных мероприятий. Хотя практика показывает, что именно футбол из-за массовости требует особого внимания, — признал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Роман Мельник.





МВД отчиталось, что за этот год они зафиксировали 29 происшествий с болельщиками как на самих стадионах во время игр, так и до или после матчей. В итоге сотрудники милиции составили 90 протоколов и задержали 109 человек. Основные статьи — мелкое хулиганство, использование пиротехники и появление пьяным в общественном месте.

Если сейчас за это предусмотрен штраф или административный арест, то в перспективе особо отличившимся плохим поведением будут выписывать еще и запрет на посещение спортивных объектов на срок от трех месяцев до трех лет. Принимать решение будет исключительно суд.

— Мы надеемся, что документ позволит оставаться на трибунах лишь тем, кто пришел смотреть зрелище, а не участвовать в каких-то экстремистских или политических акциях, — прокомментировал документ Сергей Сафарьян. — Сколько людей будет под запретом, пока трудно сказать. Но мы надеемся, что профилактическая работа даст результат и таких будет немного.

— Эта мера носит профилактический характер. Она должна обеспечить безопасность зрителей на стадионах: дать право болеть за свою команду тем, кто болеет. А кто идет туда и заранее готовит какую-то хулиганскую выходку, должен понимать, что в следующий раз он может лишиться возможности попасть на стадион, — объяснил суть изменений их разработчик, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Роман Мельник.

В МВД признают, что острой проблемы с фанатами в стране нет. И новый закон — на перспективу. Бывший замминистра внутренних дел Валентин Михневич говорит, что это «дополнительный инструментарий воздействия на тех лиц, которые пытаются привнести в спорт нехорошую политику». Такие проявления уже были на белорусских стадионах. И они волнуют милицию куда больше, чем подвыпившие, но спокойные болельщики.

— Реагирование органов внутренних дел на легкое алкогольное опьянение отсутствует напрочь, если поведение не нарушает законодательство, — заверил Михневич. Мол, таковы правила игры для всех болельщиков. — Ну крикнул там пацаненок что-нибудь или кто-то пришел подвыпивший — милиция же не всех документирует, все же люди. Ограничивать нужно, когда есть опасность.

По словам разработчиков, за первое нарушение отстранять от просмотра матчей на стадионах никто не будет. Но тех, кого коснется запрет, не смогут попасть ни в организованные фан-зоны, ни в городки болельщиков. Фамилии тех, кто попадет в черный список будут вывешивать на сайте МВД уже через несколько дней после решения суда.

— Часто все начинается на спортивном объекте, а потом болельщики выходят за пределы стадиона на разборки, которые перерастают в драки. За это тоже будет предусмотрен запрет на посещение матчей, — объяснил Михневич.

Сафарьян рассказал, что сегодня подобные дисциплинарные меры воздействия на болельщиков прописаны и в кодексе Международной федерации футбола, и в законодательстве многих стран. Например, в России такой закон действует с 2013 года. За три года под запрет попали 43 человека.





— Идея, конечно, хорошая. И важно обеспечить безопасность на стадионах, — прокомментировал инициативу МВД председатель постоянной комиссии по промышленности и футбольный болельщик солигорского «Шахтера» Андрей Рыбак. — Но когда дело дойдет до реализации, не получится ли так, как с «декретом о тунеядцах»: мысль хорошая, а в итоге приходится расхлебывать последствия.

Андрей Рыбак поинтересовался и тем, как будут отслеживать нарушителей. И кто за все это заплатит.

Представитель МВД Роман Мельник рассказал, что паспорта проверять не будут. По его словам, нарушителей не будет много, поэтому милиция на стадионах запомнит их в лицо. Для подстраховки всем раздадут и фотографии людей из черного списка.

— Мы работаем с клубами и знаем, кто куда едет. Если команда играет у себя дома, то мы придем к нарушителю и напомним ему, что ему запрещено проходить на стадион, — объяснил механизм Роман Мельник. — Пока расчет идет на то, что будет фото у сотрудников органов, будет визуальный контакт и определение.

Он также раскрыл планы, что в ближайшее время президент подпишет указ о развитии систем видеонаблюдения. После этого в стране появятся интеллектуальные системы, которые будут способны определять личность по фото. Такое оборудование сегодня есть лишь на новых аренах в Минске и Борисове. Они позволят сотрудникам милиции не определять нарушителей просто на глаз. Но эта не самая близкая перспектива — на оборудование нужны деньги.

Сергей Сафарьян признался, что сначала эти расходы МВД хотело переложить на футбольные клубы, но федерация была против.





Если болельщика, которому выписали запрет, увидят на стадионе, то его ждет штраф от 2 до 20 базовых величин (от 42 до 420 рублей) или административный арест.

— Но если система вдруг не сработает и он все-таки пройдет на стадион, но будет сидеть, как мышка, и так же тихо уйдет, то бог с ним. Пусть это нарушение останется не выявленным, — сказал представитель МВД Роман Мельник.

Запрет будет касаться всех соревнований, независимо от вида спорта, но только на оборудованных спортивных площадках. Это значит: попался на футбольном матче, на хоккей тебя тоже не пустят. Но, например, городская лыжня или марафон — это уже просто массовые мероприятия. На них фанатам-хулиганам приходить можно, объяснили автора изменений.

Некоторые депутаты говорили о том, что запрет лишь снизит посещаемость и без того не самых популярных футбольных матчей. Но в профильной федерации надеются на обратный эффект. Сафарьян привел британский опыт. В 80-х болельщики местных клубов были чумой для Европы: они ездили по разным странам и устраивали массовые беспорядки. Иногда и с летальными исходами. Тогда правительство было вынуждено принять жесткие законодательные меры. Сейчас на футбол там ходят семьями.

— Когда мы встречаемся с болельщиками, то они говорят, что не могут прийти на матч с ребенком или женой, потому что на соседней трибуне кто-то ругается матом. Именно из-за поведения хулиганов люди часто не идут на футбол, — уверен Сергей Сафарьян.





Напомним, в мае этого года Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект поправок в законодательство.

Идею об административном запрете на посещение спортивных мероприятий не поддержали 49% человек. За запрет выступили 39%, а 11% высказали мнение, что следует «оставить существующий порядок».

— Новый закон никак не ограничивает болельщиков в правах, — сказал бывший замглавы МВД, а ныне депутат Валентин Михневич. — Документ учитывает нынешнюю обстановку и дает возможность сделать так, чтобы порядочные болельщики против своей воли не оказались втянуты в провокации.