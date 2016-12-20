Как стало известно 20 декабря, белорусское правительство своим постановлением № 1035 от 16.12.2016 утвердило тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые будут действовать в 2017 году.

С нового года в Беларуси резко вырастут цены на отопление и газ — в среднем на 17%, а стоимость электрической энергии останется на прежнем уровне.

В частности, как следует из постановления № 1035, тарифы на тепловую энергию будут увеличены на 17% до 15,6098 руб. за 1 Гкал. Стоимость природного газа в отопительный период вырастет также на 17%. Стоимость электроэнергии в январе не увеличится. При этом дифференцированные тарифы на электрическую энергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения, будут и вовсе снижены. Также постановлением Совмина установлены лимиты субсидируемых государством тарифов на воду, водоотведение, техобслуживание домов и лифтов.



В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили, что платежи населения, рассчитанные по субсидируемым тарифам, предельные размеры расходов и размеры возмещения ЖКУ населением, предусмотренные постановлением, будут повышены в размере, эквивалентом $5.



Жировки с новыми тарифами жители Беларуси получат в феврале 2017 года за услуги, которые были оказаны им в январе. Постановление вступает в силу после опубликования, кроме пункта, касающегося стоимости тепло-, электроэнергии и газа — он вступит в силу с 1 января.