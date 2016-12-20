Комитет государственной безопасности задержал генерального директора СЗАО «БелАВМ» Дмитрия Ронина и ряд сотрудников компании. Им вменяется дача взятки представителям государственных органов. Также задержан ряд сотрудников Фонда социальной защиты населения и Национального банка.

Управляющая ФСЗН Людмила Бачило была задержана 15 декабря при получении взятки от Дмитрия Ронина в размере 20 тысяч долларов. Деньги передавались ей за оказанное содействие в признании СЗАО «БелАВМ» победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда.

В отношении Людмилы Бачило возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 (получение взятки), в отношении Дмитрия Ронина — по ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Кроме того, задержаны заместитель генерального директора ЗАО «БелАВМ» Николай Романович, которого КГБ называет соучастником передачи взятки Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

Как сообщает пресс-служба КГБ, «указанные лица, находясь в преступном сговоре, разработали техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе». За оказанное содействие Старовойтов при посредничестве Горбачевского получил взятку в размере 4 тысяч долларов.

Также 15 декабря за коррупционные связи с СЗАО «БелАВМ» задержаны:

— председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» («ЕРИП») Олег Веремейчик (ранее начальник главного управления ЕРИП Национального банка). В июле 2016 года Веремейчик получил от Ронина 9 тысяч долларов, а в ноябре — 6400 евро за содействие в организации и проведении в интересах «БелАВМ» тендера на поставку оборудования на сумму порядка 28 млрд неденоминированных рублей;

— начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская. По данным КГБ, задокументировано три эпизода получения Морозом от Ронина взяток в сумме не менее 13 тысяч долларов за выбор СЗАО «БелАВМ» в качестве поставщика оборудования, а также факт его посредничества при получении взятки Павловской.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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