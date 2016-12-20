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  • В Беларуси ограничили продажу боярышника: один флакон в руки

В Беларуси ограничили продажу боярышника: один флакон в руки

В Беларуси ограничили продажу боярышника. Как информирует пресс-служба Минздрава, теперь можно будет купить в аптеке не более 1 флакона. А в ночное время боярышник купить будет нельзя, гражданам предложат его аналоги «в других лекарственных формах» (таблетках, гелях).

Ограничения относятся не только к настойке боярышника, но также пустырника, валерианы и календулы.

Как известно, настойку боярышника можно применять при заболеваниях сердца, сосудов, при стрессах и бессоннице, а также для нормализации давления и пищеварения. Однако она пользуется популярностью у пьяниц, поскольку содержит спирт. В российском городе Иркутск от отравления боярышником умерло более полусотни человек. Безусловно, это подтолкнуло белорусских чиновников принять упомянутые меры.


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Места: Беларусь (461)

Метки: Общество (25313)

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