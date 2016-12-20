Почти год в Беларуси действует нашумевший указ № 222. По этому документу все ИП должны продавать импортные товары легпрома только с сопроводительными документами.

Из-за этого многие ипэшники год назад грозились закрыться или уехать работать в Россию. Наши корреспонденты прошлись в выходные по рынкам и торговым центрам и посмотрели, как идет торговля у ИП, а также поинтересовались дальнейшими планами торговцев.

«Работать по документам с прибылью нереально»

На столичном открытом рынке «Экспобел», как всегда, не протолкнуться. Только покупатели редко что-то берут, жалуются ипэшники. Торговцы, на удивление, не особо хотят общаться с прессой. Многие отмахиваются или и вовсе убегают. Некоторые то ли в шутку, то ли всерьез советуют обратиться в Министерство по налогам и сборам: «Вам там ответят на все вопросы».

Некоторые все же соглашаются поговорить. К примеру, бывший предприниматель, а ныне продавец женской одежды Вероника призналась, что после попытки работать исключительно со всеми документами обанкротилась.

— Я работала по документам и знаю, что работать так с прибылью нереально, потому что многие до сих пор торгуют без бумаг и продают дешевле. Они отпускают товар по такой цене, по которой мы закупаем с документами, — говорит женщина.

Так, ипэшница Вероника протянула лишь до марта нынешнего года и закрылась. С долгами, по ее словам, до сих пор не рассчиталась.

— Моя хозяйка тоже старается работать с документами, но это тяжело. Здесь аренда 1000−1500 рублей обходится в месяц. В хорошие дни рублей на 500 можно наторговать. Но часто «в ноль» стоим. Это когда у людей была хорошая зарплата, то можно было заработать, — вздыхает Вероника. — Теперь все ищут подешевле. А где его взять? Мы даже пытаемся продавать белорусское. Но на наших оптовых базах такие цены... Закупочная цена «ночнушки» — 14 рублей, а продаем ее за 15. Так она даже за такую цену никому не нужна.

Что будет дальше, женщина прогнозировать не берется. Но работать, по ее словам, они будут до тех пор, «пока совсем не прижмет».

— В любом случае нам еще далеко до коллег из регионов, которые продают одежду в рассрочку. У нас такого еще пока особо нет. Может, если только знакомым можем что-то продать таким образом, а деньги потом взять, — говорит Вероника.





Предприниматель с 15-летним стажем Татьяна жалуется на проблемы в работе с российскими поставщиками.

— Я работаю с московской компанией, которая отпускает товар с документами, — рассказывает она. — Но эта фирма нацелена в основном на московских оптовиков, которые берут огромные партии — по несколько тысяч штук. Мы им не особо интересны, поэтому цена закупки у нас выше. А некоторые компании и вовсе не хотят работать с белорусами. Мы когда звоним и спрашиваем, дадут ли документы, нам отвечают, что с нами, «белорусами-дураками», не хотят связываться. А те, кто готов работать, все равно предупреждают, что, если им позвонят из нашей налоговой, они скажут, что никто ничего у них не покупал.

Татьяна говорит, что ездила и на белорусские базы, но не понравилось.

— Мужская футболка без рисунка стоит 30 рублей. В Москве фирма, которая продает турецкие вещи, предлагает такие же по 10 рублей. Качество, я не спорю, отличное у белорусского, но цена... Да и фасоны, модели... Даже пенсионеры такое носить не будут, — отмечает женщина.





Предпринимательница рассказывает, что сдает свои свободные контейнеры другим предпринимателям практически даром, лишь бы платили аренду рынку. «Раньше, чтобы взять контейнер и начать торговать, хозяину платили 800 долларов. Да что говорить, если уже сами предприниматели берут кредиты, чтобы заплатить аренду. Такого никогда не было», — сокрушается женщина.

ИП говорит, что «у людей совсем нет денег». «О 100%-й накрутке уже речи не идет. Максимум — 50%. Да и с тех еще за аренду заплати, налоги отдай», — отмечает Татьяна. О низкой платежеспособности покупателей ИП шутят: «Похоже, что люди не только перестали одеваться, есть и стирать, но и ходить в туалет. Даже туалетная бумага не продается!»

— Многие предприниматели когда-то привели на рынок работать свои семьи, — говорит Татьяна. — Я привела двух дочек с зятьями. И все с высшим образованием. Люди ушли из своей специальности на 10 лет, а теперь никому не нужны. Они теперь все должны сидеть на рынке. Если сейчас погибаю я, то вместе со мной погибают и их семьи.

«Богатых покупателей меньше не стало, так что все нормально»

Правда, не все предприниматели жалуются, что «дела на грани». ИП, которая торгует женскими и мужскими сумками, как раз из числа тех, кто настроен позитивно.

— Нас уже ничем не испугаешь. Да, цены выросли после того, как заставили брать документы. Но ничего с этим не сделаешь. Мы все принимаем как есть, — отмечает ипэшница. — Богатых меньше не стало. Поэтому люди все равно приходят. Пенсионеры только перестали ходить.

Женщина говорит, что «не понимает, как можно сегодня закрываться».

— А куда идти, простите? Я принимаю все условия. Хочешь работать — работай по правилам, которые установили, — категорична ИП.

Менеджер магазина мужской одежды «Индиго» Ольга говорит, что «у наших покупателей денег меньше не стало». «Мы всегда работали с документами. Товар идет с турецких заводов напрямую. Так что мы даже расширяемся», — рассказывает Ольга.

Гродненские ИП: «Торговля не идет, у людей нет денег»

На самом большом рынке Гродно «Южном» в выходные проходили предрождественские распродажи. Ипэшники обещали скидки до 50%. Во всяком случае об этом говорили таблички в торговых рядах. Шерстяные юбки можно было купить по 20−26 рублей, куртки стоили от 80 рублей, джинсы — от 35 рублей. Правда, продавцы все в один голос заявляли — покупателей нет.





— Сколько ты продала сегодня? — обращается одна из продавцов к другой.

— Одну вещь, — говорит девушка в куртке и кожухе около прилавка с джинсами. На часах — час дня.

Немногочисленные покупатели ходят от бокса к боксу. Стоянка, которая в эти выходные была бесплатной, практически полностью заполнена машинами, но на рынке немноголюдно. Оживленно было только около лотков с шарфиками и шапками по 10 рублей.

— Торговля не идет, — говорит ИП Светлана, у которой две точки с детской одеждой. — И здесь дело не в 222-м указе, а в том, что у людей нет денег. У нас практически ничего не покупают, а мы, соответственно, нового практически не привозим. Работаем на остатках. Проедаем запасы, которых с каждым месяцем становится все меньше. Остались работать на рынке те, у кого есть какой-то дополнительный заработок. У меня, например, муж работает, а я вот стою на рынке. Так выплываем.

Многие предприниматели рассказывают, что перешли на торговлю белорусским товаром.

— Что касается новых условий, то мы уже приспособились кое-как. Стало ли тяжелее? Может быть, но тяжело было всегда. Сейчас все совпало с падением покупательской способности, поэтому рынок, то есть мы, переживает не очень хорошие времена, — говорит одна из ипэшниц.

Правда, с ней соглашаются не все предприниматели, с которыми мы пообщались. Многие говорят, что новые условия, которые были приняты год назад, надо отменить.

Тем не менее практически все места на рынке заняты, пустует только один ряд.

ИП из Гомеля: «Стоишь тут, а зачем — сам не знаешь, все надеешься на что-то»

Гомельские ипэшники уже не вспоминают про январские страсти. На придирки со стороны контролирующих органов особо не жалуются. Теперь у них беда похлеще — падение покупательского спроса.

Между рядами на Центральном рынке просторно. Продавцов мало, покупателей — и того меньше. Но даже те, что пришли, по словам ипэшников, ничего не берут.

— Народ обнищал на глазах. Вот скажите, как он может купить мое пальто за 200 рублей, если у него зарплата 300? — задает риторический вопрос продавец, торгующий мужской верхней одеждой белорусского производства.

ИП из соседней «палатки» Алексей один из первых на рынке принял новые правила игры, предложенные в начале года, он закупается на оптовых базах в Минске. На проблемы с документами не жалуется, но покупателей нет и у него, детскую одежду, которой он торгует, не хотят брать.





Ипэшница София рассказывает, что еще год назад держала наемного работника, теперь нет денег, стоит на рынке сама.

— Белорусские пальто в магазинах по 600 рублей, а мое из Москвы — 180. Но никто все равно не берет. Накручиваю рублей 20 на вещи, не больше, — уверяет женщина. — Стоишь тут, а зачем — сам не знаешь, все надеешься на что-то.

В торговом центре «Виктория», куда почти год назад после тех затяжных январских каникул перебрались некоторые ИП с рынка, тоже пусто. Нас, принимая за покупателей, то и дело зазывают то в один, то в другой роллет, предлагая отдать то платья по закупке, то сапоги кожаные всего за 100 рублей.

Григорий торгует спортивной обувью. Рассказывает, как изменилась его жизнь за этот год: «Раньше я продавал 8 пар, сегодня ноль или одну. Раньше шел в магазин и покупал три килограмма бананов, сейчас ноль или один».





На рынках «Давыдовском» и «Прудковском», расположенных в спальных районах, покупателей побольше. Но и здесь довольных жизнью торговцев мало. Ипэшники в один голос уверяют, что они торгуют по документам, но с этим до сих пор все непросто.

— В Москве оптовикам с нами неинтересно возиться, им плевать на наши правила. Приходится брать товар не там, где он лучше, а там, где дают на него документы, от этого страдает ассортимент, — рассказывает продавец джинсов, не пожелавший назвать даже своего имени. К слову, никто из ИП не разрешал себя фотографировать, многие просили не снимать даже их товар.

«Некоторые постоянные покупатели рассчитываются за товар частями»

В Брестской области на начало декабря было на 1361 ипэшника меньше, чем год назад. Предприниматели Бреста отмечают, что уходящий год стал едва ли не самым сложным за все время их работы, причины — указ № 222 и сокращение покупательной способности населения.





В лучшие времена на рынке за ЦУМом в Бресте покупателей было столько, что между рядами приходилось ходить бочком. С начала года торговые ряды заметно опустели, до конца года «дожили» лишь самые стойкие.





«У нас торговли нет вообще. Понимаете? Еще ни одного такого года не было. Сейчас люди стоят неделю, вторую и ничего не продают. Очень мало клиентов. Нет у людей денег. Зарплаты низкие, праздники приближаются и, наверное, люди отдают все на продукты питания. Поэтому у нас тут полный коллапс с нашей торговлей», — рассказала предприниматель Елена Кустус, которая торгует на рынке одеждой.





Предприниматели идут навстречу клиентам и в отдельных случаях отдают товар в долг.

— Некоторые постоянные покупатели берут (товар. — Прим. TUT.BY) и рассчитываются частями. Один месяц одну сумму принесут, другой — другую. Это ни для кого не секрет. Где-то с год такое уже практикуется. Мы же сами понимаем, что зарплаты низкие и человек просто не может себе позволить купить какую-то вещь и рассчитаться за те же коммунальные услуги. Лучше чуть попозже эти деньги получить, чем вообще не продать, — пояснила ​Елена Кустус.

Как отметила ИП, оставшиеся ипэшники, несмотря на сложности, сворачивать бизнес не спешат: «А куда нам идти? Кому мы нужны и где сейчас устроиться на работу? У нас нет другого выхода. Мы вынуждены работать потому, что лучшего ничего нет».





По мнению брестских предпринимателей, улучшить ситуацию может лишь «народный указ» по упрощению работы ИП, который презентовали в начале ноября. Документ, который разработало общественное объединение «Перспектива», предлагает ввести для ипэшников специальный фиксированный сбор, но позволить им торговать без документов соответствия качества.

На брестском рынке «Лагуна» обстановка чуть более оптимистичная. «Никто не уходит, но и никто не приходит. Покупателей у нас сейчас очень много ходит. Все предприниматели торгуют по документам», — отметила генеральный директор ООО «Лагуна» Наталья Ильницкая.

А вот в Барановичах рынки замерли в ожидании покупателей.

«Зарплаты нету. На 200 рублей сильно не разгонишься. Думаешь, как бы стол накрыть, а не как тряпку купить. Некоторые предприниматели уходят. У меня товарищи поехали в Москву. Довольны», — объяснил барановичский предприниматель Николай Черноус.





«Покупатели прицениваются и уходят»

На рынках Могилева в выходные хватало покупателей, только торговля шла не особо бойко, говорили продавцы. «Большинство покупателей прицениваются и уходят — говорят, цены не по карману. Те немногие, кто делает покупку, долго решаются, торгуются, просят скидку», — отмечает один из ИП.

— Ну сброшу я 50 копеек или максимум — рубль, если покупка крупная, но это очень редко. И так еле в ноль выхожу. А жить на что? — эмоционально говорит продавец.

По словам женщины, все проблемы предприниматели давно уже озвучили и объяснили, почему указ № 222 не работает. «Только без толку», — разводит руками женщина.

— Все это сделано для того, чтобы мы не мешали сетевикам. На рынок люди ведь шли из-за низких цен, а нас лишили этого главного преимущества. Качество-то вещей у нас и сетевиков одинаковое. Просто у нас в стране законы принимают люди, которые не знают, что такое жить и детей растить на 300 рублей в месяц, — сокрушается продавец.



