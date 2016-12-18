В системе ЕРИП с 20 декабря появится новая опция — возможность оплаты услуг по их индивидуальному коду без поиска в дереве программы. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на НКФО ЕРИП.

Как пояснили в компании, это существенно повышает удобство и скорость проведения операции. Напомним, что белорусы раньше на самом деле жаловались на трудности с поиском услуг в ЕРИП.





Новая опция размещена в корневом меню дерева услуг ЕРИП. Чтобы перейти с поиска по дереву услуг на оплату по коду услуги, пользователям системы необходимо будет определиться со списком тех услуг, которые они периодически оплачивают, один раз узнать их коды и в дальнейшем вводить их при оплате.

То есть для оплаты по-новому будет достаточно кликнуть «оплата в ЕРИП по коду услуги», а дальше ввести код и оплатить.

Ознакомиться с кодами услуг можно на сайте raschet.by в разделе «Плательщикам/Поиск по услугам и платежам». Для этого необходимо найти интересующую услугу и выписать код, который указан после ее наименования.

Как мы писали ранее, если платеж в ЕРИП ушел не туда, то самый простой и оптимальный способ решить такую проблему — отменить операцию в день ее совершения. Нужно позвонить в контакт-центр ЕРИП по телефону 141 и сообщить номер операции в системе, который уникален сам по себе и указан на чеке. Там узнают статус операции и сообщат, возможен ли еще возврат денег при ошибочно совершенном платеже. Как правило, банки перечисляют деньги на следующий день после платежа.