Вопрос о сокращении в Беларуси трехлетнего декретного отпуска по уходу за ребенком не состоит. Об этом в интервью газете «Рэспубліка» заявила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина.

«Вопрос такой не стоит, так как это не обязанность, а право. И отбирать его нельзя», — сказала Щеткина. По словам сенатора и бывшего министра труда, каждая семья может решить, кто и в какой период будет ухаживать за ребенком. Отпуск можно использовать целиком или частями любой продолжительности.

Также Щеткина напомнила, что во время «декрета» можно работать на условиях неполной занятости (не более чем на половину ставки) по другому месту работы или по основному, но по другой профессии или должности. В таком случае пособие по уходу за ребенком сохраняется в полном объеме.

В начале этого года с идеей сократить декретные отпуска до 2 лет выступил тогдашний помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый. Это предложение вызвало большой резонанс в обществе и получило много негативных отзывов.