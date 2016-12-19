В Минске завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство учительницы столичной гимназии с особой жестокостью. Обвиняемый — школьник 2001 года рождения. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные потерпевшей телесные повреждения относятся к категории тяжких.

— В ходе следствия установлено, что около 8:00 23 мая 2016 года несовершеннолетний житель г. Минска, 2001 года рождения, находясь в одном из кабинетов государственного учреждения образования «Гимназия № 74 г. Минска», действуя с особой жестокостью, нанес учительнице русского языка и литературы не менее 17 ударов ножом, в том числе в область жизненно важных органов. В связи с активным сопротивлением потерпевшей, ее сообщением родственникам о совершенном преступлении и своевременным оказанием ей квалифицированной медицинской помощи нападавший не смог довести свой умысел до конца, — сообщает Следственный комитет.

В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, проведен большой комплекс медико-криминалистических, биолого-генетических и дактилоскопических исследований. Проведенная в отношении несовершеннолетнего стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Прокуратурой города Минска уголовное дело изучено и принято решение о передаче его в суд для рассмотрения. Примененная ранее прокурором мера пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу оставлена прежней.

— Как следует из материалов уголовного дела, мотивом совершения несовершеннолетним преступления явилась месть за якобы необъективную оценку учителем его знаний. За совершение указанного преступления несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет, — сообщает сайт Генеральной прокуратуры.